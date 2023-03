Duitsland en Brussel leggen ruzie over verbod brandstofauto bij

Duitsland staakt zijn verzet tegen EU-regels die auto’s met een verbrandingsmotor moeten uitbannen. Berlijn en Brussel zijn het eens geworden over het behouden van ruimte voor auto’s op duurzame brandstoffen, meldt Frans Timmermans, de klimaatman van de Europese Commissie.

Duitsland ging vorig jaar al akkoord met het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s en busjes met een brandstofmotor in 2035. Het terugdringen van CO2-uitstoot door het wegverkeer is hard nodig om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. Maar het Europese zwaargewicht bedacht zich.

Berlijn eiste op de valreep de uitdrukkelijker verzekering dat auto’s in de toekomst wel op zogeheten e-fuels, zoals waterstof, zouden mogen rijden. Een toekomst voor de verbrandingsmotor is belangrijk voor de vele Duitse makers van motoronderdelen. Duitsland vond genoeg medestanders om het verbod voorlopig tegen te houden, tot ergernis van veel andere EU-lidstaten en de commissie. Andere landen zouden zich nu ook vrij kunnen gaan voelen om alsnog tegen te stribbelen bij klimaat- of andere maatregelen, waarschuwden ze.

Na weken van koortsachtig overleg is er nu toch een deal, twitteren Timmermans en de Duitse verkeersminister Volker Wissing. “We zullen nu aan de slag gaan met het zo snel mogelijk aannemen van de CO2-normen voor auto’s”, aldus Timmermans. De commissie komt daarna snel met regelgeving die ervoor zorgt dat nieuwe auto’s op e-fuels na 2035 mogen worden verkocht. Daarin is wel verankerd dat ze ook alleen die duurzame synthetische brandstoffen kunnen tanken, en niet stiekem toch op benzine of diesel blijven rijden, twittert Wissing.

“De weg is vrij: Europa blijft technologieneutraal”, luidt de slotsom van de minister van de liberale regeringspartij FDP. Hij hamerde er steeds op dat de EU niet alleen de elektrische auto moest promoten, maar ruimte moest geven aan iedere technologie die het klimaat niet schaadt.

Wissing en zijn FDP speelden de kwestie tot afgrijzen van hun coalitiegenoten, met name de Groenen, hoog op. De verbrandingsmotor is een paradepaardje van de Duitse auto-industrie en raakt bij veel autominnende Duitsers een snaar. Ook al zien veel autofabrikanten weinig in e-fuels en kiezen zij meteen voor de stekkerauto.