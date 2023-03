Minister: Credit Suisse zou maandag niet hebben overleefd

De Zwitserse regering was vorig weekend gedwongen om in te grijpen om Credit Suisse te redden want “de bank zou maandag niet hebben overleefd”. Dat heeft de Zwitserse minister van Financiën Karin Keller-Sutter tegen de krant Neue Zürcher Zeitung gezegd.

Credit Suisse werd gered door de Zwitserse branchegenoot UBS. Die deal werd afgelopen zondag bekendgemaakt. Credit Suisse was op de beurs in een vertrouwenscrisis geraakt. “Zonder oplossing zouden betalingstransacties met Credit Suisse in Zwitserland aanzienlijk zijn verstoord, mogelijk zelfs ingestort”, aldus de minister.

Volgens Keller-Sutter waren de andere opties rond Credit Suisse veel riskanter. Zo zou de impact van een faillissement op de Zwitserse economie enorm zijn geweest. Ook een tijdelijke nationalisatie was volgens haar risicovol. “De ervaring leert dat het jaren of zelfs decennia kan duren voordat de staat zich kan terugtrekken uit het eigendom van een bank.”

In Zwitserland is er veel kritiek op de redding van Credit Suisse door de grotere branchegenoot UBS en de steun die de overheid daarbij heeft toegezegd. “Maar het was voor iedereen duidelijk, ook voor ons, dat een herstructurering of liquidatie van Credit Suisse tot grote internationale onrust op de financiële markten zou hebben geleid”, aldus Keller-Sutter.