IMF-topvrouw ziet grotere risico’s voor financiële stabiliteit

De sterk gestegen rentes hebben de risico’s voor de financiële stabiliteit duidelijk vergroot, zei topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Autoriteiten in onder andere Zwitserland en de Verenigde Staten hebben na het omvallen van banken weliswaar ingegrepen om al te grote chaos te voorkomen, maar de gebeurtenissen van de afgelopen weken “onderstrepen het belang van waakzaamheid”.

“We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en onderzoeken de mogelijke implicaties voor de wereldwijde economie en financiële stabiliteit”, zei Georgieva in een speech op het China Development Forum in Beijing.

In de toespraak herhaalde ze ook haar waarschuwing dat de versnippering van de wereld in verschillende politieke en economische blokken de wereldwijde groei zal afremmen. Op dit moment speelt bijvoorbeeld een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, vooral op het vlak van hoogwaardige technologie, en de oorlog in Oekraïne. Die kunnen internationale samenwerking voor ontwikkelingshulp of de strijd tegen klimaatverandering dwarsbomen.

Georgieva was juist optimistisch over de verwachte economische groei van China, dat dit jaar waarschijnlijk verder zal herstellen van de strenge coronalockdowns waar grote steden vorig jaar mee kampten. Maar ze riep de Chinese overheid ook op tot hervormingen van de binnenlandse economie.

Daarbij moet volgens haar minder nadruk liggen op investeringen in de zware industrie, die voor een groot deel uit staatsbedrijven bestaat. In plaats daarvan zouden consumentenuitgaven een belangrijke pijler onder economische groei moeten worden. Een beter sociaal vangnet bij werkloosheid en ziekte zou daar bij helpen.

Ze riep de Aziatische grootmacht tegelijkertijd op tot innigere samenwerking met de internationale gemeenschap bij hulp aan arme landen die zuchten onder een hoge schuldenlast. Van alle landen is China ’s werelds grootste geldschieter aan andere landen, waarbij het steeds vaker optreedt als verstrekker van noodkrediet aan ontwikkelingslanden. Maar als die landen in de problemen komen, vertraagt China volgens critici uit onder andere de VS vaak een oplossing waarbij schulden worden weggestreept.

“De komende maanden jaren is het van vitaal belang om ’s werelds kwetsbaarste landen te blijven helpen. We kunnen alleen maar via samenwerking ’s werelds grootste uitdaging aan, waarbij we de valkuil van fragmentatie moeten vermijden”, zei Georgieva.