Vertraagde en geannuleerde vluchten Lufthansa door storing

Een storing op de website van Lufthansa zorgt voor vertragingen en uitval van vluchten op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland. De technische problemen maken het moeilijker voor passagiers om in te checken via de site, maar ook bij incheckbalies zijn er problemen. Via smartphones en tablets is het nog wel mogelijk om bij Lufthansa in te checken

Een woordvoerster zegt dat er hard aan een oplossing wordt gewerkt van het probleem, dat bij een externe dienstverlener zou zitten. Voor getroffen reizigers zoekt Lufthansa naar alternatieve vluchten of vervangende reizen met de trein.

De problemen komen op een ongelukkig moment. De luchthaven van Frankfurt krijgt maandag te maken met een staking van grondpersoneel. De op één na grootste luchthaven van Duitsland, in München, ligt zondag al plat vanwege een twee dagen durende werkonderbreking.