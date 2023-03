Aandacht voor Pharming en banken op herstellend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Pharming. De Leidse biotechnoloog heeft in de Verenigde Staten toestemming gekregen om zijn tweede medicijn op de markt te brengen. Met het middel Joenja, dat werkt tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, hoopt het bedrijf zijn omzet op termijn te kunnen verdubbelen. Pharming heeft een hoofdnotering in Amsterdam, maar in New York worden er ook speciale stukken verhandeld. Die werden vrijdag al ruwweg een derde meer waard.

Ook de banken blijven in de belangstelling staan na de forse koersverliezen op vrijdag. Eind vorige week laaiden de zorgen over de stabiliteit van de financiĆ«le sector weer op door een forse koersval van Deutsche Bank. Eerder zorgden het omvallen van twee regionale Amerikaanse banken en de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse al voor onrust in de sector. Zondag waarschuwde topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de sterk gestegen rentes de risico’s voor de financiĆ«le stabiliteit duidelijk hebben vergroot.

Het nieuws dat de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) wordt overgenomen door branchegenoot First Citizens Bank zorgt echter mogelijk voor enige opluchting in de sector. Onder de deal gaan alle banktegoeden en leningen van SVB over naar First Citizens Bank. De Amerikaanse autoriteiten grepen eerder al in bij SVB doordat de bank dreigde om te vallen nadat klanten massaal hun tegoeden opeisten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van bijna 1 procent. De hoofdindex zakte vrijdag nog 1,6 procent door stevige verliezen bij de banken en verzekeraars. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent lager. De Chinese maaltijdbezorger Meituan zakte 4,5 procent in Hongkong na publicatie van de jaarcijfers.

In Frankfurt gaat de aandacht onder meer uit naar Lufthansa. Een storing op de website van de Duitse luchtvaartmaatschappij zorgde zondag voor vertragingen en uitval van vluchten op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland. Reizigers in Duitsland gaan maandag ook een zware dag tegemoet. Het land heeft te maken met een grote staking op het spoor, in het streekvervoer, op luchthavens en de havens.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 69,65 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 75,33 dollar per vat.