Transavia vliegt ondanks algemene staking naar Israël

Luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt vooralsnog gewoon naar Israël ondanks een algemene staking in dat land. Daardoor vertrekken er geen vluchten vanaf de luchthaven van Tel Aviv. Maar zoals het er nu naar uitziet kunnen daar wel vliegtuigen landen, zegt Transavia. De prijsvechter heeft twee vluchten op de planning staan van Schiphol naar Tel Aviv.

Transavia houdt de situatie in Israël wel nauwlettend in de gaten, laat een woordvoerder weten. Als tijdens de vlucht iets verandert, kan dat er volgens de zegsman toe leiden dat die wordt omgeleid of terugkeert.

KLM weet nog niet of de enige vlucht van maandag naar Tel Aviv door kan gaan. De luchtvaartmaatschappij overlegt nog of dit veilig kan.

De algemene staking is uitgeroepen om te protesteren tegen de voorgenomen hervorming van de rechtspraak door de regering van premier Benjamin Netanyahu. De hervormingen zijn omstreden omdat het de macht van het hooggerechtshof aanzienlijk beperkt en die van het parlement juist vergroot. Tegenstanders zien daarin een bedreiging voor de democratie omdat er minder controle mogelijk is van de uitvoerende macht.

Verschillende bedrijven in Israël hebben opgeroepen om mee te doen aan die staking. Onder meer IT-bedrijven en restaurants als McDonald’s doen mee. De treinen in het land rijden wel en daarmee gaan veel Israëliërs naar Jeruzalem om mee te doen aan een demonstratie tegen de regering.