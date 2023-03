Actie Europees OM tegen grote btw-fraude op luchthaven Luik

Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft dinsdag in België tien huiszoekingen laten uitvoeren en vier verdachten laten oppakken vanwege een onderzoek naar een bende die zich inliet met douanefraude op de luchthaven van Luik. Daardoor zou tussen 2019 en 2022 voor minstens 303 miljoen euro aan btw en 6,6 miljoen euro aan douanerechten zijn ontdoken, meldt het EPPO.

De politie doorzocht in verband met de zaak dinsdag opslagplaatsen en kantoren op de luchthaven van Luik en in Zeebrugge, en privéwoningen van de verdachten in verschillende plaatsen in de Belgische provincie Luik. Onder de opgepakte verdachten zijn onder anderen twee directeuren en een boekhouder van Belgische bedrijven waar het EPPO onderzoek naar doet.

Het EPPO verdenkt Chinese exporteurs ervan een complex systeem te hebben opgezet om btw op goederen als elektronica, speelgoed en accessoires, die via de luchthaven Luik werden ingevoerd, te ontduiken. Ze zouden daarbij Belgische private douaneagentschappen en een aantal postbusbedrijven in verschillende EU-landen hebben gebruikt. De spullen werden voor de volledige prijs, inclusief btw, aan de eindconsument verkocht.