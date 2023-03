AFM: niet alle fondsen duidelijk over gevolgen pensioenverhoging

Een aantal pensioenfondsen heeft vorig jaar onvolledige informatie gegeven over de gevolgen van de verhoging van de pensioenen die ze doorvoerden. Ze belichtten daarbij vooral de voordelen van de indexatie en waren minder duidelijk over de nadelen, concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek.

Van de 39 pensioenfondsen die vorig jaar gebruikmaakten van tijdelijk versoepelde regels om de pensioenen te verhogen, hebben er veertien volgens de AFM niet goed genoeg gecommuniceerd. Naast een gebrek aan informatie over de nadelen van de indexatie, hebben sommige fondsen ook niet goed duidelijk gemaakt hoe ze de belangen van alle deelnemers hebben meegewogen bij het besluit. Dat was wel een voorwaarde om van die soepelere regels gebruik te mogen maken.

Voor de generaties toekomstige gepensioneerden kunnen de verhogingen van vorig jaar mogelijk negatief uitpakken, merkt de toezichthouder op. De financiële positie van het pensioenfonds verslechtert namelijk als deelnemers recht hebben op hogere pensioenen en het vermogen niet groeit.

Dat betekent volgens de AFM ook dat er mogelijk minder vermogen is als het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de oudedagsvoorziening veel meer in persoonlijke potjes wordt opgespaard. Daarnaast kan indexatie nu uitmonden in kortingen in de toekomst. “Waar deelnemers erop vooruitgaan doordat zij eerder meer uitgekeerd krijgen, zijn er dus ook deelnemers die erop achteruitgaan”, legt de AFM uit in het rapport.

De veertien pensioenfondsen met gebrekkige communicatie hebben een waarschuwingsbrief gekregen van de toezichthouder. AFM-bestuurder Jos Heuvelman spreekt van een “testcase”, omdat het “voor deelnemers aan een pensioenfonds de eerste keer is dat ze iets merken van mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel”.

“Door nu goed te communiceren, kunnen fondsen werken aan vertrouwen en voorkomen dat deelnemers straks voor verrassingen komen te staan”, zegt Heuvelman. “We roepen de sector daarom op om waar nodig lessen te trekken uit dit onderzoek.”