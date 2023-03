ANVR: reisorganisaties verbeteren websites om prijstransparantie

Reisorganisaties passen momenteel hun websites aan zodat zij voldoen aan eisen op het gebied van prijstransparantie van de Autoriteit Consument & Markt, meldt reiskoepel ANVR. De nieuwe afspraken hierover gelden vanaf zaterdag. Alle informatie over vakantieprijzen moet dan meteen duidelijk zijn voor de reiziger, stelt de ANVR.

De organisatie reageert daarmee op een bericht van de Consumentenbond dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met lokkertjes. Meer dan acht op de tien reizen die de organisatie bekeek, was niet voor de aanbiedingsprijs te boeken. Zo blijken reizen vaak helemaal niet beschikbaar of de prijs gaat omhoog zodra een reiziger begint met boeken.

De ANVR benadrukt dat reisbedrijven zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving. “Over de interpretatie daarvan zijn net nieuwe afspraken gemaakt met de ACM”, aldus de belangenbehartiger.

De ANVR stelt dat reisbureaus vroeger werkten met prijzenboekjes, waarin de prijzen voor een vakantie gedrukt werden aan het begin van een seizoen. Maar tegenwoordig hebben ze te maken met zogeheten ‘fluid pricing’. Dat betekent dat de prijs continue meebeweegt met vraag, aanbod en beschikbaarheid. “Reisondernemingen doen er alles aan om hun prijzen zo transparant mogelijk voor de reiziger naar voren te laten komen in advertenties en op de website”, stelt de ANVR.

De brancheorganisatie benadrukt ook dat alle informatie over prijzen vanaf zaterdag direct duidelijk zal zijn wanneer iemand wil boeken. “Daarnaast moeten de bijkomende kosten per boeking, met uitzondering van lokale taxen en heffingen, in één bedrag getoond worden. Deze kunnen later in de boeking wel weer opgesplitst worden zodat de reiziger in detail weet wat inclusief is in de reissom”, aldus de organisatie.