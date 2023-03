Duitsland onderzoekt machtspositie Microsoft

De Duitse markttoezichthouder onderzoekt of Microsoft te veel macht heeft in de technologiesector. Als blijkt dat Microsoft te dominant is, kan de Duitse mededingingsautoriteit bepaalde onderdelen van het techbedrijf verbieden.

Microsoft heeft volgens directeur van de toezichthouder Andreas Mundt al heel lang een sterke positie met het Windows-besturingssysteem en het Office-pakket, waaronder tekstverwerker Word. “Op basis hiervan heeft het bedrijf het productassortiment continu uitgebreid”, zegt hij. Zo kondigde Microsoft eerder deze maand aan een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde assistent toe te voegen aan software als Word.

In Nederland ligt Microsoft onder vuur omdat de techgigant een datacentrum bouwt in Wieringermeer in Noord-Holland. Het softwareconcern zou daar niet de goede bouw- en stikstofvergunningen voor hebben. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar heeft hier vorige maand Kamervragen over gesteld aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).