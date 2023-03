EU eens over meer laadpalen en makkelijker afrekenen

De Europese Unie is het eens geworden over het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto’s. Betalen aan de laadpaal moet ook makkelijker en inzichtelijker worden.

De EU-landen en het Europees Parlement hebben in het principe-akkoord afgesproken dat auto’s op het belangrijkste Europese wegennet minstens iedere 60 kilometer kunnen worden opgeladen. In 2026 moeten de EU-lidstaten al zo ver zijn. Voor vrachtwagens is dat, over vijf jaar, om de 120 kilometer. Om de 200 kilometer moet een chauffeur in 2031 waterstof kunnen tanken.

Volgens VVD-EuroparlementariĆ«r Caroline Nagtegaal, die namens het parlement met de lidstaten onderhandelde, “zijn we hiermee de juiste weg ingeslagen naar schoner rijden, varen en vliegen”. Het verkeer heeft een belangrijk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen in de EU, die in 2050 netto niet meer wil bijdragen aan de klimaatverandering. Burgers en bedrijven maken al wel de overstap naar stekkerauto’s, maar deinzen soms nog terug omdat je die bijvoorbeeld nog niet overal kunt opladen.

“Burgers zullen niet langer reden hebben om ongerust te zijn over het vinden van laad- en tankstations voor hun auto op elektriciteit of duurzame brandstof”, zegt infrastructuurminister Andreas Carlson van Zweden, dit halfjaar de voorzitter van de EU-landen. De lidstaten en het parlement moeten het akkoord nog wel bekrachtigen.