Veel mis met veiligheid afhandelaars op Schiphol, ziet inspectie

Bij het werk van grondpersoneel op Schiphol is nog veel mis met de veiligheid. Regels die het werk rond gelande vliegtuigen veiliger moeten maken, werden vorig jaar vaak niet nageleefd. Ook meldden betrokkenen lang niet alle risicovolle situaties bij een bureau dat deze voorvallen analyseert, terwijl dit wel verplicht is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die deze conclusies trekt in een nieuw rapport over Schiphol, zegt het toezicht op het werk bij grondafhandelaars aan te scherpen. Volgens de toezichthouder kwam het onder meer voor dat brandblussers geblokkeerd waren. Ook reden voertuigen te dicht bij geparkeerde vliegtuigen en stonden karretjes geparkeerd op plekken waar dat niet mocht.

Werknemers bij grondafhandelaren, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van bagage of het wegduwen van een vliegtuig van de gate, wijten de problemen aan de hoge tijdsdruk. Daarbij speelt ook het gebrek aan personeel een rol, gaven ze aan in interviews met het ILT. Ook is er volgens hen soms te weinig ruimte om alle veiligheidsvoorschriften na te leven en zijn werknemers vaak nog onervaren.

Het is niet de eerste keer dat de ILT klaagt over onveilige werkomstandigheden op de platforms van de nationale luchthaven. Maar een eerder opgesteld verbeterplan voor Schiphol heeft volgens de toezichthouder onvoldoende effect gehad. De kans op ongelukken is daarnaast groter geworden doordat het in 2022 in korte tijd veel drukker werd op Schiphol, door het verdwijnen van coronabeperkingen voor het internationale reisverkeer.

Als er sprake is van een gevaarlijk voorval rond een geparkeerd vliegtuig, moeten betrokkenen dit volgens Europese regels altijd melden aan de autoriteiten. Maar het analysebureau van het ILT kreeg van een aantal ernstige incidenten geen melding. Dat maakt het ook moeilijker om de veiligheid bij de grondafhandeling te vergroten op Schiphol. Bedrijven beoordelen mede op basis van die meldingen namelijk of risico’s rond bepaalde werkzaamheden te groot zijn of acceptabel.