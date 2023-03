Adidas: kleding Black Lives Matter schendt merkrechten

De Duitse sportkledingfabrikant Adidas heeft het Amerikaanse patentbureau gevraagd om een handelsmerk van de activistische beweging Black Lives Matter af te wijzen. Dat merk wordt gekenmerkt door drie aan elkaar parallel lopende strepen, wat volgens Adidas voor verwarring kan zorgen. Het sportmerk verwerkt de strepen namelijk op dezelfde manier in zijn producten, zoals in badslippers en shirts.

Adidas stelt in de klacht de strepen al sinds 1952 in te gebruiken, waarmee het bedrijf “internationale bekendheid en enorme publieke erkenning” heeft verworven. Verder geeft het bedrijf aan dat consumenten mogelijk kunnen denken dat de kleding van Black Lives Matter en Adidas met elkaar verbonden zijn.

Het is niet de eerste aanklacht die Adidas hierom indient. In totaal heeft het sportbedrijf sinds 2008 al ruim negentig rechtszaken aangespannen over het gebruik van de kenmerkende drie strepen. Dat staat in documenten uit een rechtszaak die Adidas had aangespannen tegen modehuis Thom Browne. In januari werd die zaak beslecht, waarbij een jury besliste dat de merkrechten van Adidas niet waren geschonden.