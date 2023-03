Besi en ASMI stuwen AEX, UBS stijgt na vertrek topman Hamers

De AEX-index op het Damrak boekte woensdag een stevige winst onder aanvoering van Besi en ASMI. De Nederlandse chipbedrijven hadden de wind in de zeilen dankzij een goed ontvangen handelsupdate van Infineon. De Duitse chipproducent verhoogde daarin zijn winstverwachting voor het hele jaar. In Zürich stond UBS in de belangstelling. Bij de Zwitserse bank wordt de Nederlandse topman Ralph Hamers met ingang van 5 april vervangen door Sergio Ermotti.

De Zwitser Ermotti was al topman bij de grootste bank van Zwitserland van 2011 tot 2020. Daarna volgde Hamers, die daarvoor topman was bij ING, hem op. Volgens UBS-voorzitter Colm Kelleher is Ermotti “geschikter” om de fusie tussen UBS en het geplaagde Credit Suisse verder uit te werken. Door het samengaan van de twee banken zijn er veel dubbele functies ontstaan, wat waarschijnlijk leidt tot een groot banenverlies. Het aandeel UBS won 2 procent.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 742,60 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap dikte 1,6 procent aan tot 930,16 punten dankzij een koerssprong van kunstmestproducent OCI. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

ASMI, dat ook een adviesverhoging kreeg van Morgan Stanley, won 3,2 procent. Besi deed het nog iets beter en steeg 3,3 procent. In Frankfurt klom Infineon ruim 7 procent. Chipmachinemaker ASML bleef wat achter met een plus van 1,2 procent door een verlaging van het koersdoel door analisten van de Britse bank Barclays. Staalfabrikant ArcelorMittal profiteerde van een koopadvies van UBS en steeg 2,6 procent.

In de MidKap werd OCI bijna 14 procent meer waard. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat het bedrijf de strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van onderdelen. Volgens Ubben zou het bedrijf daarmee zijn huidige marktwaarde van 5,5 miljard euro kunnen verdubbelen. Topman Ahmed El-Hoshy van OCI verklaarde tegen persbureau Bloomberg de suggesties van Ubben en alle andere strategische opties te gaan onderzoeken.

Bij de kleinere bedrijven raakte Ebusco 7 procent kwijt na publicatie van de jaarcijfers. De fabrikant van elektrische bussen boekte vorig jaar flink meer omzet, maar verlaagde wel zijn winstdoelstelling voor de komende jaren. De verlaging is het gevolg van aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de hoge inflatie. Biotechnoloog Pharming won 5,5 procent dankzij een koopadvies door RBC Capital Markets.

De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 73,88 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 79,14 dollar per vat.