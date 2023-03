Beursanalisten roemen ervaring bankier Ermotti als topman UBS

Beursanalisten roemen de Zwitserse bankier Sergio Ermotti die Ralph Hamers opvolgt als nieuwe topman van UBS. Ermotti, die eerder al bestuursvoorzitter was bij de grootste bank van Zwitserland, brengt “unieke ervaring” met zich mee, stelt Andreas Venditti, hoofd beleggingsresearch bij de Zwitserse bank Vontobel.

Hij wijst erop dat Ermotti de bankkolos UBS succesvol heeft gereorganiseerd na de wereldwijde financiële crisis in 2008. De belangrijkste, maar ingewikkelde, taak van UBS is volgens Venditti nu om Credit Suisse op te nemen in het bankconcern.

Ook Michael Klien, analist bij Zürcher Kantonalban, is te spreken over de bewezen ervaring van Ermotti. “Met deze leiderschapswissel geeft de bank een duidelijk signaal af dat de focus ligt op de succesvolle integratie van Credit Suisse. Met Ermotti haalt UBS een bewezen expert aan boord om de fusie van de twee banken succesvol en effectief te laten verlopen”, aldus Klien. “Wij zijn van mening dat hoewel de overname de risico’s van de bank zal vergroten, deze meer dan gecompenseerd zullen worden door de potentiële voordelen”, vervolgt hij.

Johann Scholtz, een beursanalist bij Morningstar, noemt de wissel aan de top een grote verrassing. Het is volgens hem wel een logische stap. Het benadrukt “de ontwrichting die de overname met zich mee zal brengen van de eigen strategie van UBS”.

Woensdag werd bekend dat Hamers met ingang van 5 april wordt vervangen door Ermotti. De stap volgt op de overname van de geplaagde branchegenoot Credit Suisse door UBS. Ermotti krijgt nu de verantwoordelijkheid voor een zware reorganisatie. Door het samengaan van UBS en Credit Suisse zijn er veel dubbele functies ontstaan, wat waarschijnlijk leidt tot een grote banenreductie.