Gasprijs loopt verder op door stakingen bij Franse lng-terminals

De Europese gasprijs is woensdag verder opgelopen, na een forse daling begin vorige week. De opmars volgt op de blokkades van de terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Frankrijk door de stakingen in het land. Ook de verwachting voor koudere weersomstandigheden in grote delen van Europa in de komende week drijft de prijs van de brandstof op.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs per megawattuur woensdagochtend rond 10.15 uur met 4,8 procent tot 44,81 euro. Eerder op de ochtend nam de gasprijs zelfs met dik 6 procent toe. De gasprijs is deze week met zo’n 9 procent gestegen. Ondanks de stijging staat de gasprijs ver onder het piekniveau van meer dan 340 euro dat vorig jaar zomer werd bereikt. Begin vorige week zakte de prijs zelfs nog tot onder de 40 euro. Dat was het laagste niveau sinds augustus 2021.

Bij drie lng-terminals in Frankrijk, die worden beheerd door Elengy, wordt tot donderdag nog gestaakt. Ook blijft het Franse energieconcern EDF problemen ondervinden met zijn kerncentrales, die volgens berekeningen van persbureau Bloomberg op slechts 57 procent van de beschikbare capaciteit draaien.

De invoer van lng is afgelopen winter van cruciaal belang geweest voor Europa. Daarmee werd de sterk geslonken Russische gaslevering aan Europa opgevangen. De Europese gasvoorraden liggen nog altijd ver boven de normale niveaus voor de tijd van het jaar dankzij de relatief milde winter en de besparingen op het gasverbruik door bedrijven en huishoudens.

Volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe zijn de gasopslagen gemiddeld nog voor ongeveer 56 procent gevuld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het opslagniveau een jaar eerder. Deze zomer moeten de voorraden weer worden worden bijgevuld voor het volgende winterseizoen.