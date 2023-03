NS: lever plastic flessen en blikjes met statiegeld in op station

De NS roept reizigers en mensen op hun lege plastic flesjes en blikjes met statiegeld in te leveren bij de twaalf innamepunten op de centraal stations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Vanaf zaterdag zit er ook statiegeld op blik. Er zat al statiegeld op kleine en grote plastic flessen.

“Wij roepen iedereen op: lever je lege plastic flesjes en blikjes met statiegeld in. Het is zonde als ze in de prullenbak verdwijnen”, zegt Willemijn Weinands die bij de NS woordvoering doet rond onder meer duurzaamheid. Door de flessen en blikjes bij de statiegeldautomaten in te leveren kunnen ze gebruikt worden voor recycling en de productie van bijvoorbeeld nieuwe flesjes en blikjes. Mensen krijgen dan via Tikkie het statiegeld gestort op de rekening. Het is ook mogelijk dat geld te doneren aan de Plastic Soup Foundation die strijdt tegen plasticvervuiling van het milieu.

Volgens de NS kunnen op die grote vijf treinstations in potentie meer dan 15 miljoen flesjes per jaar ingeleverd worden. Daar komen straks dan nog blikjes bovenop. De inzamelpunten staan buiten de poortjes zodat ook mensen die niet met met de trein reizen er gebruik van kunnen maken. Op kleine flesjes en blikjes zit 15 cent statiegeld en op grote flessen 25 cent.

Weinands zegt dat tot en met februari alleen al op Utrecht CS ruim 13.000 flesjes werden ingeleverd. De NS is van plan ook op andere stations inzamelpunten op te zetten. Op welke stations die komen kan Weinands nog niet zeggen. “Uiteindelijk hebben wij de ambitie om op vijftig stations inzamelautomaten te plaatsen.”