UBS stijgt op Zwitserse beurs na vertrek topman Ralph Hamers

Het aandeel UBS behoorde woensdag tot de stijgers op de beurs in Zürich. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Nederlandse topman Ralph Hamers van de Zwitserse bank met ingang van 5 april wordt vervangen door Sergio Ermotti. De stap volgt op de overname van de geplaagde branchegenoot Credit Suisse door UBS. Het aandeel UBS won zo’n 2 procent.

De Zwitser Ermotti was al topman bij de grootste bank van Zwitserland van 2011 tot 2020. Daarna volgde Hamers, die daarvoor topman was bij ING, hem op. Ermotti krijgt nu de verantwoordelijkheid voor een flinke reorganisatie. Door het samengaan van UBS en Credit Suisse zijn er veel dubbele functies ontstaan, wat waarschijnlijk leidt tot een grote banenreductie. De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re, waar Ermotti aan het roer stond, klom 0,1 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 739,74 punten. De MidKap won ook 0,8 procent, tot 922,76 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,4 procent, na een lichte verbetering van het Duitse consumentenvertrouwen.

Chipbedrijf ASMI won bijna 3 procent dankzij een adviesverhoging door analisten van Morgan Stanley. Branchegenoot Besi deed het nog beter en was met een plus van 3,5 procent de sterkste stijger in de AEX. Staalfabrikant ArcelorMittal profiteerde van een koopadvies van UBS en steeg dik 2 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,5 procent.

In de MidKap maakte OCI een koerssprong van ruim 9 procent. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat het bedrijf de strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van onderdelen. Volgens Ubben zou het bedrijf daarmee zijn huidige marktwaarde van 5,5 miljard euro kunnen verdubbelen. Topman Ahmed El-Hoshy van OCI verklaarde tegen persbureau Bloomberg de suggesties van Ubben en alle andere strategische opties te gaan onderzoeken.

Bij de kleinere bedrijven won biotechnoloog Pharming dik 2 procent na een koopadvies door analisten van RBC Capital Markets. Ebusco kelderde bijna 9 procent na publicatie van de jaarcijfers. De fabrikant van elektrische bussen boekte vorig jaar flink meer omzet, maar verlaagde wel zijn winstdoelstelling voor de komende jaren. De verlaging is het gevolg van aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de hoge inflatie.

De euro was 1,0826 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 73,74 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 79,06 dollar per vat.