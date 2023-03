Voorzitter UBS dankbaar voor bereidheid Hamers om terug te treden

Colm Kelleher, de voorzitter van de raad van commissarissen van UBS, is “dankbaar voor de bereidheid” van Ralph Hamers om terug te treden als topman van de Zwitserse bank. Dat zei hij tijdens een persconferentie naar aanleiding van het aftreden van de Nederlandse bankier. De weg is nu vrij voor de Zwitserse opvolger Sergio Ermotti, die volgens Kelleher “geschikter” is om de fusie tussen UBS en het geplaagde Credit Suisse verder uit te werken.

UBS nam Credit Suisse, de op één na grootste bank van Zwitserland, anderhalve week geleden over. Dat gebeurde nadat er op de aandelenbeurzen grote onrust was ontstaan rond de bank na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. Het aandeel van Credit Suisse ging hard onderuit.

Volgens Kelleher moet niet worden onderschat hoeveel werk er nog nodig is. Hij belde daarom afgelopen maandag met Ermotti om mogelijkheden te bespreken. Dat Ermotti een Zwitser is “helpt” daarbij, stelt Kelleher. Maar hij benadrukt: “Dit is geen Zwitserse oplossing, maar een wereldwijde oplossing. De overgrote meerderheid van de activiteiten van UBS bevinden zich namelijk buiten Zwitserland.”

Ermotti is zich “volledig bewust van verantwoordelijkheden en verwachtingen”, vertelt hij. De nieuwe topman krijgt onder meer de verantwoordelijkheid voor een flinke reorganisatie, die veel banen gaat kosten. Hoeveel medewerkers er precies ontslagen zullen moeten worden, is niet bekend, maar de bank heeft al wel erkend dat het waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal gaat.