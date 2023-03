Alibaba verder omhoog op gemengde Aziatische beurzen

Het aandeel Alibaba ging donderdag licht omhoog na de sterke opmars een dag eerder. Die volgde op het nieuws dat het Chinese tech- en webwinkelconcern zijn activiteiten wil opsplitsen in zes hoofdonderdelen die op termijn afzonderlijk naar de beurs kunnen worden gebracht. De algehele stemming op de Aziatische beurzen was daarentegen gemengd na het recente herstel. Nu de zorgen over de financiƫle stabiliteit in de bankensector zijn afgenomen wachten beleggers vooral op meer duidelijkheid over de toekomstige rentestappen van de centrale banken.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de min, na de sterke koerswinst een dag eerder. Alibaba won 0,9 procent. Woensdag werd het aandeel al 12 procent meer waard. Andere grote Chinese techbedrijven als Tencent en Meituan verloren 0,9 procent ondanks een sterk koersherstel in de techsector op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq 1,8 procent hoger wist te sluiten.

De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. PetroChina dikte bijna 5 procent aan. De grootste olieproducent van China boekte vorig jaar een recordwinst dankzij de sterk gestegen olie- en energieprijzen. De geopolitieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten zorgden verder voor terughoudendheid bij beleggers. President Tsai Ing-wen van Taiwan is namelijk geland in New York. China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, heeft gedreigd met een stevige reactie als Tsai in de VS een ontmoeting heeft met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De Nikkei in Tokio verloor 0,8 procent. De grote Japanse banken Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group daalden tot 2 procent. Techinvesteerder SoftBank zakte 2,8 procent. De Kospi in Seoul won 0,7 procent dankzij koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix. De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent. Vooral de Australische mijnbouwers BHP en Rio Tinto deden goede zaken met winsten van rond de 2 procent. Ook de grote banken in het land gingen verder omhoog.