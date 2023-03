Cao-gesprekken Duitse overheid gestrand te midden van stakingsgolf

De gesprekken over een nieuwe cao voor Duitse ambtenaren zijn in de vroege uren van donderdag gestrand. Vakbonden, de regering en lokale overheden zijn het niet eens geworden over hogere lonen tegen de achtergrond van de stijgende inflatie. Door de prijsstijgingen is er in Duitsland veel onrust over lonen en arbeidsvoorwaarden. In verschillende sectoren legden werknemers de afgelopen tijd daarom het werk al neer; ook donderdag.

Vakbonden hebben een loonbod van de overheid verworpen, laat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser weten. Volgens de voorzitter van vakbond Verdi konden de “verschillen niet worden overbrugd”. De cao-partijen willen de gesprekken nu doorzetten met de hulp van onafhankelijk bemiddelaars. Zolang dat proces duurt, vinden er geen stakingen plaats. Onder de cao voor ambtenaren vallen zo’n 2,5 miljoen werknemers.

Naast Verdi is ook ambtenarenvakbond dbb betrokken bij de cao-onderhandelingen. Beide bonden eisen een salarisverhoging van 10,5 procent of minstens 500 euro meer per maand, over een periode van een jaar. Het loonbod van de werkgevers behelst een loonsverhoging van 8 procent of minimaal 300 euro meer salaris. Daarnaast bieden zij een eenmalige uitkering van 3000 euro.

De overheid is niet de enige sector waar vakbonden en werkgevers in een impasse zijn geraakt. Zo werd maandag door heel Duitsland al gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden binnen het openbaar vervoer en de transportsector. Daardoor viel het treinverkeer uit en lag het vliegverkeer van en naar vrijwel alle luchthavens in het land plat.

Ook donderdag wordt de hele dag gestaakt, door Duitse artsen uit zes van de zestien Duitse deelstaten. Voor hun cao, die geldt voor 55.000 werknemers, eist de vakbond een loonsverhoging van 2,5 procent. De bond heeft gegarandeerd dat noodingrepen wel worden uitgevoerd in de klinieken waar gestaakt wordt.