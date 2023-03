FNV: helft personeel klantcontactcentrum ING Leeuwarden staakt

Meer dan de helft van de 2000 werknemers van het bankkantoor van ING in Leeuwarden, waar ook het klantcontactcentrum is gevestigd, hebben het werk neergelegd, zegt een woordvoerder van vakbond FNV. Bij een actiebijeenkomst voor het kantoor hebben zich donderdagochtend een “paar honderd” bankmedewerkers verzameld. “We verwachten dat er in de loop van de ochtend nog wel meer bij zullen komen”, zegt de woordvoerder.

Werknemers bij ING in Noordoost-Nederland leggen donderdag het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao bij de bank. Volgens de vakbonden FNV, De Unie en CNV gaat het om de eerste 24 uursstaking ooit bij ING. In Leeuwarden is het grootste en belangrijkste callcenter van ING gevestigd.

Volgens een woordvoerder van de bank is er “vooralsnog geen impact” van de staking. “En er zijn ook geen kantoren dicht”, vervolgt hij. De bonden gaven eerder aan dat mogelijk ook de bankkantoren in Assen, Zwolle, Heerenveen, Groningen en Emmen dicht zouden gaan door de acties.

De bonden stellen dat voor veel ING-werknemers het geduld met de directie op is, na meer dan een halfjaar publieksvriendelijke acties. ING presenteerde vorige week een nieuw cao-voorstel, maar daar gaan vakbonden niet mee akkoord. Zij willen loonsverhogingen die de koopkracht herstellen.

Volgens de bonden krijgen de acties na donderdag een vervolg, onder meer op 11 april en 24 april, op de dag van de aandeelhoudersvergadering. De cao bij ING geldt voor zo’n 14.000 werknemers. Eerder deze maand legden werknemers bij ING ook al het werk tijdelijk neer. In de bankensector wordt normaal gesproken amper gestaakt.