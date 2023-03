Inspectie en Heineken steggelen over statiegeldblikjes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en bierbrouwer Heineken ruziën over het na 1 april nog op de markt brengen van blikjes zonder statiegeldlogo. Heineken wil die namelijk blijven maken totdat het de laatste van zijn merken begin mei aanpast, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD. Maar de inspectie zegt dat vanaf zaterdag alleen nog maar statiegeldblikjes mogen worden verkocht die voor 1 april zijn gemaakt.

Over die uitleg van een afgesproken overgangsperiode “verschillen we van mening”, beaamt een woordvoerder van Heineken. Hij stelt dat het bedrijf geen grote voorraden aanhoudt en dat bedrijven die dat wel doen wel van de overgangsperiode gebruik kunnen maken. “We zetten al onze merken in groepen om. Elke twee weken gaat een deel van de productie over.” Het merk Heineken zit in de laatste groep die begin mei wordt overgezet. “We willen ook geen karton en blik verspillen.”

Maar de ILT is stellig en zegt dat wat Heineken doet niet mag, zonder overigens de naam van het biermerk te noemen. “We hebben signalen dat sommige partijen na 1 april nog blikken zonder statiegeldlogo willen produceren”, bevestigt een woordvoerster. “We zijn in gesprek om hen te bewegen een andere keuze te maken.” Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie vanaf zaterdag handhaven, stelt de zegsvrouw. “En dat gaan we ook doen. Bedrijven hebben genoeg tijd gehad om zich aan te passen.”

Dat mag wel zo zijn, zegt Heineken op zijn beurt, maar winkeliers accepteerden nog geen blikken met statiegeldlogo. “Die wilden ze pas vanaf 1 april hebben, dus we konden ook niet eerder overstappen.” Heineken-merken die komende week als eerste met statiegeld verkocht zullen worden zijn onder meer Desperado’s, Brand, Amstel Radler en Birra Moretti.