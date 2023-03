LTO woedend op plan vergunningen veehouders in te laten trekken

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) is verbolgen over een nieuw plan van milieuclub MOB om vergunningen van veertig ‘piekbelasters’ in te laten trekken. De actiegroep wil dat provincies de vergunningen intrekken van veehouderijen die veel stikstof zouden uitstoten die in natuurgebieden terechtkomt.

Het gaat om veehouderijen in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg. MOB liet weten rechtszaken te starten tegen provincies als die weigeren om de vergunningen in te trekken. “LTO vindt het schandalig dat MOB bedrijven met een rechtsgeldige vergunning op deze manier hun bestaanszekerheid uit handen probeert te slaan. Wij verzetten ons tegen deze aanpak, wij roepen provincies op er geen medewerking aan te verlenen en zullen de veehouders die het betreft met raad en daad bijstaan”, aldus de landbouworganisatie.

LTO stelt dat MOB op basis van “een zelfbedachte berekening een willekeurig aantal piekbelasters” heeft ge├»dentificeerd. “Het is uitermate twijfelachtig of boeren op deze manier niet ten onrechte aan de schandpaal worden genageld. Het is een oneigenlijke manier van druk zetten tegen een groep veehouders die zich niet kan verweren”, vervolgt de belangenbehartiger.

Volgens LTO leidt de stap van MOB enkel tot meer onrust en onzekerheid bij boerenbedrijven, “waardoor er nodeloze spanning komt te staan op het uitwerken van de gebiedsplannen en het uitrollen van de piekbelastersaanpak”.

In alle provincies worden momenteel besprekingen gehouden voor het vormen van nieuwe coalities, na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. In alle provincies werd de BBB de grootste partij. De partij is fel tegen elke vorm van dwang om veehouders te laten inkrimpen of stoppen.