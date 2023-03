Onderzoek EY: minder beursgangen door onzekere economie

Veel bedrijven stellen vanwege het onzekere economische klimaat een geplande beursgang uit. Volgens advies- en accountantskantoor EY lag het aantal beursgangen in de eerste drie maanden van dit jaar daardoor lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. “We zien een grote terughoudendheid bij beurskandidaten, met name bij grote ondernemingen in afwachting van betere omstandigheden”, aldus een kenner van EY in een rapport.

Volgens de studie maakten in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd 299 bedrijven een gang naar de aandelenbeurs. Dat is een daling van 8 procent vergeleken met een jaar eerder. Met die beursgangen werd een bedrag opgehaald van in totaal 21,5 miljard dollar, wat meer de helft lager is dan de 54,6 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022.

De grootste beursgang in de afgelopen periode was volgens EY die van de gastak van olieconcern Adnoc uit Abu Dhabi. Daarmee werd eerder deze maand 2,5 miljard dollar opgehaald.

In Nederland stelde bijvoorbeeld Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, eerder deze maand zijn plannen voor een beursgang voor onbepaalde tijd uit. Mirage wees onder meer op de sterk gestegen loonkosten en turbulente tijden door de oorlog in Oekraïne waardoor plannen voor het winkelbedrijf in de war zijn geschopt.

De onderzoekers van EY denken dat later dit jaar weer meer bedrijven de sprong naar de aandelenmarkt zullen wagen, als de economische vooruitzichten verbeteren.