Sterke passagiersgroei Deutsche Bahn na coronapandemie

Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn heeft vorig jaar flink meer passagiers vervoerd, geholpen door het herstel van de coronapandemie. Maar ook het tijdelijke goedkope ov-ticket in de zomer van vorig jaar om mensen te helpen met de hoge inflatie zorgde voor extra reizigers in de treinen van Deutsche Bahn.

In totaal maakten in 2022 ongeveer 2 miljard reizigers gebruik van Deutsche Bahn, een stijging van 40 procent vergeleken met 2021 toen er nog allerlei coronabeperkingen golden. Met name bij het langeafstandsvervoer was flinke groei te zien van de passagiersaantallen. “Met het einde van de coronapandemie zijn de gasten weer snel teruggekeerd”, stelt Deutsche Bahn dan ook. In 2019 ging het nog om 2,6 miljard treinreizigers in Duitsland voor het bedrijf.

De totale omzet van Deutsche Bahn, waaronder ook de inkomsten van bijvoorbeeld de dochterbedrijven DB Schenker, Arriva en het goederentransport, kwam uit op 56,3 miljard euro. Dat is een stijging van 19 procent en het hoogste niveau ooit, aldus het grootste spoorbedrijf van Europa. De maatschappij had wel te kampen met hogere kosten voor onder meer energie, terwijl ook de investeringen in onder meer infrastructuur werden verhoogd.

Deutsche Bahn heeft net als de NS ook te maken met personeelstekorten, waardoor soms ritten uitvielen en er vertragingen waren. Het bedrijf is daarom bezig duizenden extra werknemers aan te nemen.

Verder is er geregeld gestaakt door conducteurs en machinisten van Deutsche Bahn om hun eisen voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Maandag was er nog een grote staking op het Duitse spoor en in andere transportsectoren waardoor het land vrijwel werd platgelegd.