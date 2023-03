Techsector stuwt Wall Street met kleinere rentestappen in zicht

Techbedrijven werden donderdag flink hoger gezet op Wall Street. Beleggers sorteren voort op kleinere rentestappen van de Federal Reserve, onder meer omdat het aantal uitkeringsaanvragen de afgelopen week weer wat toenam. De sterke arbeidsmarkt was een van de redenen voor de Fed om de rente deze maand met 0,5 procentpunt te verhogen. Maar bestuurders van de Amerikaanse centrale bank lieten ook weten dat ze een mogelijkheid zien om de volgende keer maar een kwart procentpunt erbij te doen.

Dat leidde vooral voor de techsector tot hogere koersen. Technologiebedrijven worden als risicovol gezien en hebben daardoor meer last van rentestijgingen dan andere fondsen. Chipbedrijven als AMD (plus 1,9 procent), Intel (plus 1,8 procent) en Nvidia (plus 1,5 procent) behoorden tot de grootste stijgers. Ook Apple (plus 1 procent), Amazon (plus 1,8 procent) en Microsoft (plus 1,3 procent) werden hoger gezet, maar Google-moeder Alphabet leverde 0,6 procent in. De dominantie van dat bedrijf op de markt voor onlinereclame staat weer in de aandacht en Amerikaanse politici willen die met een wet aanpakken.

De Dow-Jonesindex steeg uiteindelijk 0,4 procent tot 32.859,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,6 procent hoger gezet op 405,83 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan. Die graadmeter sloot op een stand van 12.013,47 punten.

Electronic Arts daalde 0,1 procent. De Amerikaanse ontwikkelaar van computerspellen schrapt zo’n 800 banen om kosten te besparen. Dat is ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Ook wil het bedrijf de kantoorruimte verminderen. Voor de reorganisatie neemt het bedrijf een last van 170 tot 200 miljoen dollar.

Faraday Future kon een eerdere koerswinst niet vasthouden en sloot met een min van 1,1 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de fabrikant van elektrische auto’s na jaren van wachten eindelijk is gestart met de productie van zijn elektrische SUV.

RH zakte 3,3 procent. De verkoper van luxemeubels boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar vielen tegen.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0899 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 74,38 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 79,24 dollar per vat.