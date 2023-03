Veel meer huizen doen mee aan Open Huizen Dag

Tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM zijn zaterdag meer dan 13.600 te koop staande woningen te bezoeken. Dat zijn er een stuk meer dan bij de vorige editie in oktober, toen huizenzoekers bij 11.000 woningen zonder afspraak naar binnen mochten.

“Het aanbod is duidelijk toegenomen. De grote gekte van een jaar geleden is voorbij. Mensen willen nu eerst hun eigen woning verkocht hebben voor ze een nieuwe woning gaan kopen”, zegt Marc van der Lee van de NVM. Dat was anderhalf jaar geleden compleet anders, als je al iets kon kopen wist je heel zeker dat je je eigen woning snel kon verkopen”, vervolgt hij. Toch is de markt volgens de NVM-man nog steeds krap: “we hebben nog steeds een tekort aan woningen”.

Dat de woningmarkt is afgekoeld komt vooral door de sterk gestegen hypotheekrente. Maar daar staan lagere woningprijzen tegenover, stelt Van der Lee. Zo daalden de prijzen van bestaande koopwoningen, van gemiddeld 451.000 euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 407.000 euro in het laatste kwartaal.

De woningen die ge├»nteresseerden kunnen bezoeken lopen sterk uiteen qua prijs. Zo is de goedkoopste een “knusse halfvrijstaande woning” in Winschoten voor nog geen 120.000 euro, meldt Funda. De duurste is een voormalig koetshuis in Maartensdijk in de provincie Utrecht voor net geen 3 miljoen euro.

Het enige minpuntje voor de kijkersdag is het weer. “De vooruitzichten zijn slecht, het gaat zaterdag regenen. Dat helpt niet mee. Maar de huizen zijn overkapt, mensen kunnen gewoon naar binnen”, aldus Van der Lee.