Huawei boekt fors minder winst door Amerikaanse sancties

Het Chinese techconcern Huawei heeft in 2022 de winst met bijna 70 procent zien kelderen. De scherpe daling wordt veroorzaakt door de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf. Huawei heeft daardoor een grote afzetmarkt voor met name zijn mobiele telefoons zien verdwijnen. Ook de apparatuur voor mobiele netwerken van het bedrijf worden in de Verenigde Staten en steeds meer Europese landen geweerd.

Het in Shenzhen gevestigde bedrijf behaalde vorig jaar een nettowinst van 35,6 miljard yuan, omgerekend zo’n 4,8 miljard euro. In 2021 boekte Huawei nog een recordwinst van bijna 114 miljard yuan. Het was voor het eerst in meer dan tien jaar tijd dat het bedrijf de winst zag dalen.

De omzet nam wel licht toe tot ruim 642 miljard yuan, ofwel dik 85 miljard euro. Het bedrijf benadrukte daarbij ruim een kwart van zijn omzet te investeren in onderzoek om alternatieven te ontwikkelen voor de Amerikaanse onderdelen en software waartoe het geen toegang meer heeft.

Voordat de Amerikanen de toegang van Huawei tot belangrijke onderdelen afsneed en het gebruik van het Android-besturingssysteem van Google verbood, was het bedrijf de grootste fabrikant van smartphones ter wereld. Onlangs zei oprichter Ren Zhengfei al dat het bedrijf duizenden onderdelen in zijn producten heeft moeten vervangen omdat deze getroffen werden door Amerikaanse sancties.

Huawei heeft sinds 2019 te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de VS. De Amerikaanse overheid beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Ook Canada, Australiƫ, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden hebben het gebruik van telecomapparatuur van Huawei verboden of beperkt. In Nederland levert Huawei geen kernapparatuur meer voor 5G-netwerken.