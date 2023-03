Kaag: dalende lijn inflatie geruststellend, maar ook kwetsbaar

De afzwakkende inflatie is goed nieuws maar waakzaamheid blijft geboden, waarschuwt minister Sigrid Kaag (Financiën). Zij wijst erop dat met name in winkels de prijzen hard blijven oplopen. “Zeker als je weinig of bijna geen geld hebt, dan is het nog steeds heel moeilijk.”

Kaag noemt het een geruststelling “dat de inflatie inderdaad die dalende trend laat zien”, vooral dankzij dalende energieprijzen. “Maar het blijft nog best kwetsbaar en we zitten nog steeds in economisch onzekere tijden.” Zij wijst daarbij ook op de recente onrust op de financiële markten.