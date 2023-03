Kazachstan wil olieleveringen aan Duitsland vervijfvoudigen

Kazachstan wil de olie-export voor de maand april verhogen van 20.000 ton naar 100.000 ton. Kazachstan begon begin dit jaar met het leveren van de olie, waardoor Duitsland minder afhankelijk is van Russische olie.

De olie wordt vervoerd via het Russische pijpleidingennetwerk. Voor heel 2023 heeft de Kazachse overheid een aanvraag ingediend bij de beheerder van het netwerk, het Russische Transneft. In totaal wil Kazachstan dit jaar 1,2 miljoen ton olie naar Europa sturen. De olie komt Duitsland binnen in Schwedt, ten noordoosten van Berlijn.

De raffinaderij aldaar verwerkte tot het uitbreken van de oorlog in Oekraïne voornamelijk ruwe olie uit Rusland. Door de westerse sancties voor Rusland is de raffinaderij overgestapt op olie uit andere landen. De leveringen uit Kazachstan zijn echter alsnog voordelig voor Rusland, omdat Moskou verdient aan de doorvoerrechten.