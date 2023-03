Nieuwe onderhandelingen cao streekvervoer, stakingen opgeschort

De vakbonden en werkgevers in het streekvervoer gaan weer met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao, hebben de werkgevers verenigd in de VWOV vrijdag bekendgemaakt. Maandag zitten de partijen weer met elkaar om tafel. Daarmee zijn ook de aangekondigde stakingen opgeschort, stellen VWOV en vakbond FNV.

De afgelopen maanden legden voornamelijk chauffeurs van bedrijven als Arriva, Keolis, EBS en Qbuzz herhaaldelijk het werk neer. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg.

Ruim twee weken geleden schortten FNV en CNV de acties op om onder begeleiding van twee verkenners weer met de werkgevers te gaan praten. Daarbij gaven de bonden wel aan dat als ze in die gesprekken geen openingen voor echte onderhandelingen zouden zien, er daarna weer verder zou worden gestaakt.

Maar er zijn stappen gezet onder leiding van de verkenners, bevestigt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. “Er ligt een bredere basis met onder meer werkdrukmaatregelen.” Vanuit die basis kan dan verder worden onderhandeld. “We zijn er nog niet, maar streven ernaar met Pasen een akkoord te hebben.” Maar dat is geen harde deadline en de bonden houden ook nog rekening met de mogelijkheid dat de gesprekken weer vastlopen.

Het cao-conflict in het streekvervoer draaide onder meer om loonsverhoging. Gezien de hoge inflatie van de laatste tijd wilden de bonden veel meer extra loon dan de werkgevers zeiden te kunnen bieden. Maar voor de bonden was ook heel belangrijk dat de werkdruk omlaag zou gaan.

Bij de nieuwe onderhandelingen sluiten de verkenners ook weer aan om de broze onderhandelingen te begeleiden. Namens de VWOV laat voorzitter Fred Kagie weten blij te zijn dat de onderhandelingen worden hervat. Hij zegt dat de werkgevers zich “maximaal inspannen om te komen tot een nieuwe cao”.

Onder de cao streekvervoer vallen zo’n 13.000 mensen.