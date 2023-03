Nu ook variabel gastarief Eneco onder prijsplafond

Energiebedrijf Eneco gaat nu ook voor gas minder vragen dan het prijsplafond van de overheid. Een groep klanten die in mei een nieuw variabel tarief krijgt betaalt dan minder dan het door de overheid vastgestelde maximum. In april kon Eneco, een van de grootste energieleveranciers van Nederland, al stroomtarieven rekenen die daaronder liggen.

Het gastarief is in mei vastgesteld op iets meer dan 1,33 euro per kuub. Het door de overheid gestelde maximum dat consumenten betalen is 1,45 euro per kuub. Voor stroom gaat Eneco een kleine 0,36 euro per kilowattuur rekenen. Daar is het prijsplafond op 40 cent gesteld.

Ongeveer een derde van de Eneco-klanten met een variabel contract wordt in mei overgezet op de nieuwe tarieven. De energieleverancier heeft die variabele klanten in drie groepen verdeeld. Elke groep krijgt per drie maanden een nieuw tarief. Dat betekent dat Eneco elke maand een groep klanten met een variabel contract een nieuw tarief geeft.

Klanten die vanaf zaterdag een nieuw tarief krijgen, betalen wel minder dan het prijsplafond voor hun stroom, maar hun gastarieven liggen daar nog boven. Dat betekent dat de overheid daar nog moet bijspringen om het maximum te garanderen.