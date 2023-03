Philips opnieuw dagwinnaar AEX op groen Damrak

Philips stond aan het einde van de handelsdag vrijdag opnieuw bovenaan de AEX met een stijging van 2,4 procent. Dat is voor de tweede dag op rij, nadat het zorgtechnologieconcern donderdag ook al de grote winnaar was op Beursplein 5. Beleggers lijken nog altijd positief gestemd over uitlatingen van topman Roy Jakobs, die verklaarde waarschijnlijk dit jaar een akkoord te kunnen sluiten met patiƫnten die economische schade hebben geleden door defecte slaapapneuapparaten.

Beleggers reageerden verder op de nieuwste inflatiecijfers. Die kwamen voor maart uit op 6,9 procent tegen 8,5 procent een maand eerder. Daarmee stegen de prijzen in Nederland en de hele eurozone deze maand minder hard, wat met name kwam door de dalende energieprijzen. Voedingsmiddelen en dranken werden wel duurder. De zogeheten kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie, voedsel, tabak en alcohol niet in meewegen, steeg daarentegen. Of de Europese Centrale Bank (ECB), die vooral kijkt naar de kerninflatie, bij het volgende rentebesluit in mei zal besluiten om de rente minder sterk te verhogen valt dan ook nog te bezien.

De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 756,18 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 961,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,8 procent vooruit. De beurs in Londen klom 0,3 procent. De Britse economie wist in het laatste kwartaal van 2022 toch nipt te groeien en ontliep daarmee een recessie.

Philips werd bovenaan de AEX vergezeld door Ahold Delhaize en AkzoNobel met plussen van respectievelijk 1,6 procent en 2,3 procent. Onderaan eindigden ABN AMRO en verzekeraar Aegon met beide minnen van 1 procent.

In de Midkap deed InPost goede zaken (plus 5,8 procent) na de publicatie van de jaarcijfers. Het aandeel stond aan het einde van de handelsdag bovenaan. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de pakketvolumes en de omzet vorig jaar flink stijgen. Analisten van de Oostenrijkse Erste Bank schroefden hun aanbeveling voor het bedrijf op naar kopen.

Ook Air France-KLM profiteerde van een koopadvies, van Deutsche Bank. Het aandeel dikte 4,2 procent aan. Naast de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie gaf de Duitse bank ook een koopadvies voor het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia. De concurrenten van Air France-KLM eindigden respectievelijk 3,9 procent en 1,6 procent hoger.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0899 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent in prijs tot 75,17 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 79,61 dollar per vat.