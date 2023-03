IMF-lening van 15,6 miljard dollar Oekraïne formeel goedgekeurd

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een vierjarig financieringspakket van 15,6 miljard dollar (omgerekend zo’n 14,4 miljard euro) voor Oekraïne goedgekeurd. Daarmee ligt het besluit formeel vast, nadat het IMF en Oekraïne anderhalve week geleden een voorlopige overeenkomst hadden gesloten.

Oekraïne vecht een oorlog uit met Rusland, dat ruim een jaar geleden het land binnenviel. Dat heeft grote schade aan de economie veroorzaakt en daarom is Oekraïne hard op zoek naar financiële hulp. Deze lening is de eerste die het IMF doet aan een land in een actieve oorlog. Voorheen was het niet mogelijk om landen te hulp te schieten die met buitengewoon veel onzekerheden kampten, zoals een oorlog met een buurland. Maar inmiddels heeft het IMF de eigen regels aangepast.

De miljardensteun moet helpen bij het stabiliseren van de overheidsfinanciën, de wederopbouw en het economisch herstel. Op de lange termijn moet het geld ook helpen bij de toetreding tot de Europese Unie. Het IMF verwacht dat bondgenoten van Oekraïne met extra financiële hulp komen dankzij het nieuw pakket.

Het programma dat Oekraïne nu gaat doorlopen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase, die twaalf tot achttien maanden duurt, moet het land maatregelen treffen om onder meer de financiële stabiliteit te versterken. De tweede fase betreft hervormingen met het oog op de wederopbouw van het land. Het IMF verwacht dat Oekraïne gedurende die fase terugkeert naar beleidskaders van voor de oorlog.