Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit staakt activiteiten

Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, staakt zijn activiteiten en ontslaat het overgrote deel van het personeel. Virgin Orbit is in financiƫle problemen gekomen na de mislukte lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa begin dit jaar.

Virgin Orbit was op zoek naar geld om de activiteiten voort te kunnen zetten, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf uit het Californische Long Beach schrapt nu 675 banen ofwel 85 procent van het personeelsbestand. De overige werknemers zullen werken aan het afbouwen van de activiteiten. Op de beurs in New York is de koers van Virgin Orbit keihard gedaald.

De onderneming probeerde in januari de eerste lancering van een ruimteraket met satellieten vanuit West-Europa, maar die missie mislukte. De raket werd gelanceerd door een aangepaste Boeing 747 met de naam Cosmic Girl die was opgestegen in het zuidwesten van Engeland. Boven de Atlantische Oceaan liet de Cosmic Girl een raket los, de LauncherOne, op een hoogte van iets meer dan 10 kilometer. Maar het lukte niet de raket met negen satellieten in een baan om de aarde te brengen. De satellieten gingen verloren. Het vliegtuig Cosmic Girl keerde probleemloos terug naar het vliegveld in Cornwall.