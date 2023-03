Techniekbranche: meeste cv-bedrijven in wachtrij voor certificering

Installatiebedrijven die werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden moeten volgens de nieuwe Gasketelwet vanaf zaterdag over een certificaat beschikken. Ongeveer 500 bedrijven hebben inmiddels een certificering, maar zo’n 2000 bedrijven nog niet. Dat meldt brancheorganisatie Techniek Nederland, die aangeeft dat “de capaciteit van de certificerende instellingen beperkt is”. Een acuut probleem is dat niet, mits de bedrijven voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen met cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen wordt teruggedrongen. Aanleiding voor de wet was een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die in 2015 concludeerde dat er jaarlijks zo’n vijf tot tien dodelijke slachtoffers vallen en enkele honderden mensen gewond raken door koolmonoxidevergiftiging. Die stof ontstaat bij de verbranding in cv-ketels en komt bijvoorbeeld vrij als de afvoer niet in orde is.

Techniek Nederland meldt dat inmiddels zo’n 15.000 monteurs zijn bijgeschoold naar de eisen van de nieuwe wet. Zij controleren niet enkel meer de cv-ketel of geiser, maar ook de rookgasafvoer. De monteurs checken daarbij of de volledige cv-installatie wel veilig is.

Maar niet alle bedrijven waarvoor deze monteurs werken, hebben een certificaat. Zolang deze zich echter wel hebben aangemeld voor certificering, werken volgens het kwaliteitshandboek en juiste meetapparatuur gebruiken, mogen de bedrijven wel aan het werk. Techniek Nederland heeft daarvoor afspraken gemaakt, waardoor opgeleide monteurs zonder certificaat in ieder geval tot juli aan de slag kunnen.