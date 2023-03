Virgin Orbit grote verliezer op verder positief Wall Street

Virgin Orbit was vrijdag de grote verliezer op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel kelderde 41,2 procent. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson heeft gemeld zijn activiteiten te staken. Virgin Orbit raakte in de financiële problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket begin dit jaar. Geldschieters bleven echter uit. Het overgrote deel van het personeel wordt nu ontslagen, al waren bijna alle werknemers al met onbetaald verlof gestuurd.

In totaal raken 675 mensen hun baan kwijt, wat gelijk is aan 85 procent van het totale personeelsbestand. De overige werknemers worden betrokken bij het afbouwen van de activiteiten van Virgin Orbit, dat gevestigd is in het Californische Long Beach.

De handelsdag stond verder in het teken van nieuwe inflatiegegevens. Voor aanvang van de beurshandel werd bekend dat de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Federal Reserve in februari lager uitviel dan verwacht. Een afkoelende inflatie zou de Amerikaanse centrale bank kunnen doen besluiten te stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 1,3 procent hoger op 33.274,15 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 4109,31 punten. Techbeurs Nasdaq steeg met 1,7 procent tot 12.221,91 punten. De Nasdaq stevent af op een koerswinst van bijna 15 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Veel Amerikaanse banken sloten een maand vol onrust in de bankensector af met plussen. Zo dikten de grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs en Bank of America aan tot 1,9 procent. Regionale banken als First Citizens Bank en First Republic Bank lieten plussen zien van tot 4,2 procent.

Tesla klom 6,2 procent. Een Amerikaans hof van beroep oordeelde vrijdag dat topman Elon Musk een tweet uit 2018 moet verwijderen. Daarin suggereerde hij dat Tesla-medewerkers aandelenopties konden verliezen als zij een vakbond zouden vormen. De uitspraak is een nederlaag voor het bedrijf, dat zich nog altijd fel verzet tegen het oprichten van een vakbond.

Micron Technology behoorde tot de verliezers op Wall Street (min 4,4 procent). De Chinese overheid heeft een onderzoek aangekondigd naar de Amerikaanse chipmaker, die 10 procent van zijn inkomsten uit China haalt. Het land acht het onderzoek nodig om de veiligheid van Chinese netwerken te waarborgen en de nationale veiligheid te handhaven. Micron Technology is een van ‘s werelds grootste producenten van geheugenchips, en heeft aangegeven volledig aan het onderzoek mee te werken.

De euro was 1,0844 dollar waard, tegen 1,0866 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 75,56 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg met 0,6 procent tot 79,77 dollar.