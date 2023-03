Webwinkel JD.com flink hoger op positieve Aziatische beurzen

Het Chinese webwinkelconcern JD.com behoorde vrijdag tot de grote winnaars op beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het concern zijn bouwdivisie en industriële tak wil afsplitsen en de twee onderdelen apart naar de beurs wil brengen. De stap volgt op de aankondiging van zijn grotere concurrent Alibaba om zichzelf op te delen in zes hoofdonderdelen die een eigen beursnotering kunnen krijgen.

JD.com werd 7 procent hoger gezet. Ook Alibaba zette de opmars voort en dikte bijna 4 procent aan na berichten dat het concern al voorbereidingen treft voor een beursgang van zijn logistieke divisie. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. Vooral in de techsector werden winsten geboekt door de hoop dat de centrale banken de rentes minder agressief zullen gaan verhogen en de periode van renteverhogingen nu snel ten einde loopt.

De beurs in Shanghai won 0,3 procent. Het Chinese statistiekbureau maakte bekend dat de bedrijvigheid in de industrie in maart wat is afgenomen ten opzichte van februari. De groei viel desondanks wel hoger uit dan verwacht. De dienstensector kende deze maand de sterkste groei sinds mei 2011.

De Nikkei in Tokio stond 1,1 procent hoger. SoftBank steeg bijna 3 procent. De grote Japanse techinvesteerder verwacht een stevige winst te boeken op zijn belang in Alibaba. Chiptester Advantest klom ruim 2 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 0,2 procent na het besluit van de Japanse overheid om de export van belangrijke chipapparatuur verder aan banden te leggen. De Verenigde Staten, Nederland en Japan kwamen eerder al overeen om de uitvoer hoogwaardige chiptechnologieën te beperken. De VS willen daarmee voorkomen dat China veel modernere chips kan produceren die het land zou kunnen gebruiken voor geavanceerde wapens.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,8 procent. De Australische mijnbouwer Rio Tinto kreeg er 2,7 procent bij. Het bedrijf kondigde een samenwerking aan met het Canadese First Quantum Minerals om gezamenlijk de kopermijn La Granja in Peru te ontwikkelen. De Kospi in Seoul dikte 0,9 procent aan. Het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung won 1 procent. Chipproducent SK Hynix verloor daarentegen 0,9 procent.