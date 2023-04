Kwaliteit gegevens die toezichthouder DNB ontvangt is ondermaats

De kwaliteit van gegevens die De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt aangeleverd voor het toezicht op de financiële sector, laat te wensen over. Zo komt het voor dat bepaalde zaken niet zijn ingevuld, soms worden cijfers onjuist berekend en bepaalde gegevens zijn soms niet up-to-date, staat in een zaterdag verschenen nieuwsbrief van de toezichthouder.

DNB heeft in het eerste kwartaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van data in de financiële rapportages van zogeheten elektronischgeld- en betaalinstellingen. Bij 52 van de 78 partijen vond DNB het nodig om ze nog een verzoek te sturen tot nadere verduidelijking van de ingeleverde gegevens.

In 38 gevallen bleek zelfs een herrapportage nodig. Er waren ook enkele instellingen die hun rapportage te laat aanleverden. DNB waarschuwt dat dit niet de bedoeling is. Bij het herhaaldelijk te laat, gedeeltelijk of in het geheel niet verstrekken van de benodigde gegevens kan de toezichthouder een boete opleggen.

Een woordvoerder van de centrale bank kon zaterdag verder geen inhoudelijk commentaar geven. Volgens DNB is het in zijn algemeenheid belangrijk dat gegevens die worden aangeleverd correct zijn omdat het instituut ze intensief gebruikt in het toezicht.

Aangezien zoveel instellingen opnieuw gegevens moeten aanleveren heeft DNB besloten dit kwaliteitsonderzoek later dit jaar te gaan herhalen. De toezichthouder benadrukt dat er in juni en augustus weer belangrijke deadlines aankomen voor het inleveren van bepaalde gegevens. Om veel gemaakte fouten te voorkomen gaat DNB ook zijn handleiding voor de financiële rapportage verder verduidelijken.