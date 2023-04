Ook Amerikaanse rechter beschouwt maaltijdkoerier als werknemer

Een voormalige koerier van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub was eigenlijk werknemer en geen zelfstandige, heeft een federale rechtbank bepaald. Volgens de advocaat van de man kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor andere platformbedrijven in de Verenigde Staten. Het gaat om een kwestie die ook in Nederland speelt.

Volgens het vonnis moet Grubhub de man nog compenseren voor de periode waarin hij voor de onderneming werkte. Dat was in 2015 en 2016. Grubhub, dat net als bijvoorbeeld het Nederlandse Thuisbezorgd.nl onderdeel is van Just Eat Takeaway, moet ervoor zorgdragen dat hij tenminste het minimumloon heeft ontvangen dat geldt voor werknemers. Grubhub hoeft hem alleen geen overuren uit te keren omdat hij in geen enkele week meer dan 40 uur had gewerkt.

De onderneming is het niet eens met de uitspraak en beraadt zich op verdere stappen. De advocaat van Grubhub wees in een reactie op een speciale regel die geldt in Californië, waar deze zaak speelt. Daardoor zouden platformbedrijven als Uber en Lyft, en dus ook Grubhub, hun werknemers volgens haar als zelfstandige ondernemers mogen beschouwen.

In Nederland kwam de Hoge Raad onlangs tot een vergelijkbare conclusie als de Amerikaanse rechter. De hoogste Nederlandse rechter bevestigde eerdere uitspraken van lagere rechters dat bezorgers van branchegenoot Deliveroo eigenlijk werknemers zijn en geen zelfstandige ondernemers. Volgens hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam Evert Verhulp moet die uitspraak van de Hoge Raad ook andere sectoren die werken met zzp’ers aan het denken zetten, bijvoorbeeld de kinderdagopvang en de zorg.

Voor veel bedrijven in Nederland blijft het nu nog aantrekkelijk om zelfstandigen in te zetten, onder meer omdat de overheid tot 2025 niet handhaaft. Verhulp noemde dit afgelopen week in gesprek met het ANP “verbazingwekkend”. Hij wees erop dat de meeste werkgevers waarschijnlijk pas in de loop van 2024 actie gaan ondernemen door bijvoorbeeld zzp’ers wel in dienst te nemen.