Reuters: Elon Musk wil ontmoeting met nieuwe Chinese premier

Tesla-topman Elon Musk wil tijdens een bezoek aan China later deze maand ook een ontmoeting met de nieuwe Chinese premier Li Qiang. Persbureau Reuters meldt dat op basis van ingewijden. Wat Musk precies wil bespreken is niet duidelijk, maar China is na de Verenigde Staten de op een na grootste markt van Tesla en de Tesla-fabriek in Shanghai is ’s werelds grootste productiecentrum van de fabrikant van elektrische auto’s.

De exacte timing van het bezoek hangt volgens de bronnen nog af van de beschikbaarheid van Li. Reuters vroeg ook aan Tesla en de Chinese overheid commentaar, maar die hebben daar nog niet op gereageerd.

Als Musk naar het Aziatische land gaat zou dat zijn eerste bezoek zijn sinds de coronapandemie. Li en Musk hebben elkaar ook al eerder ontmoet, bij de opening van de fabriek in Shanghai in 2019. Voordat Li vorige maand premier werd, was hij namelijk partijsecretaris van Shanghai, waar hij toezicht hield op de bouw en opening van de Tesla-fabriek.

Voor zowel China als Musk kan een nieuwe ontmoeting tussen Li en Musk interessant zijn. China probeert momenteel juist meer buitenlandse investeringen binnen te halen om de economische groei in het land weer aan te jagen na alle coronalockdowns van de laatste jaren. Onlangs verwelkomende het land niet heel toevallig ook de topmannen van grote bedrijven als Apple en Maersk.

Tesla op zijn beurt worstelt met meerdere problemen, waaronder vertragingen bij zijn plannen om de productiecapaciteit in de fabriek in Shanghai meer dan te verdubbelen. De auto’s van het Amerikaanse bedrijf zijn daarnaast de toegang ontzegd tot Chinese militaire complexen en politiek belangrijke locaties, vanwege Chinese bezorgdheid over camera’s die op de voertuigen zijn ge├»nstalleerd. En Tesla wacht nog steeds op de goedkeuring van Beijing om zijn volledig zelfrijdende technologie in China aan te bieden.

China zou ook een grote markt zijn voor Twitter, dat Musk vorig jaar voor 44 miljard dollar overnam. De activiteiten van de berichtendienst in het Aziatische land hebben naar verluidt wel geleid tot verdeeldheid binnen het bedrijf tussen afdelingen en teams die graag meer zaken willen doen in China en andere die zich zorgen maken. Dat laatst komt door de toenemende spanningen tussen Beijing en Washington over mogelijke spionage door Chinese bedrijven die banden hebben met de Chinese overheid.