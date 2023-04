Statiegeld van 15 cent op blikjes gaat zaterdag officieel in

Vanaf zaterdag zit er 15 eurocent statiegeld op het gros van de blikjes bier, fris en andere dranken. Die blikjes zijn voorzien van een speciaal statiegeldlogo en kunnen worden ingeleverd bij onder meer grote supermarkten en tankstations langs snelwegen waar consumenten dat statiegeld dan terug kunnen krijgen. Om het statiegeld op blik onder de publieke aandacht te brengen komt er een voorlichtingscampagne.

Bij een PLUS-supermarkt in Almere werd maandag al de aftrap gegeven voor het statiegeld op blikjes toen een klant symbolisch het eerste blikje inleverde. Sindsdien zijn de inzamelpunten verspreid over het land ook al operationeel, waardoor het de afgelopen dagen eveneens technisch mogelijk was om daar blikjes in te leveren. Maar heel druk was het nog niet, laat een woordvoerster van Albert Heijn weten.

Daarbij speelt mee dat niet gelijk alle blikjes in winkels zijn voorzien van een statiegeldlogo. Winkels moeten eerst oude voorraden wegwerken. Er zal dus een overgangsperiode zijn voordat alle blikjes statiegeld hebben. Een paar merken zoals Schweppes hebben al wel blikjes met een statiegeldlogo in omloop gebracht en die blikjes kunnen dus al worden ingeleverd bij automaten. Die automaten zijn voorzien van een speciale sticker waarop wordt gewezen op statiegeld op blikjes.

De verwachting is dat de toestroom van mensen die blikjes willen inleveren in de komende weken geleidelijk toeneemt. Er komt nu ook een reclamecampagne op tv, radio, online en via abri’s om mensen te attenderen op de invoering van statiegeld op blik. De blikjes moeten wel niet al te veel beschadigd of gedeukt zijn, want anders kan de innamemachine de barcode voor statiegeld niet lezen en worden ze niet geaccepteerd.

Door de invoering van statiegeld op blikjes moet worden voorkomen dat ze als zwerfafval op straat en in de natuur terechtkomen. Jaarlijks worden ongeveer 2,5 miljard blikjes op de Nederlandse markt gebracht, waarvan er naar schatting elk jaar 150 miljoen in de natuur belanden. Er zat al 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes en 25 cent op grote plastic flessen.

De overheid wil dat minstens 90 procent van de blikjes en plastic flessen met statiegeld worden ingeleverd om te kunnen worden gerecycled. Er zijn in totaal 27.000 innamepunten in Nederland, waaronder ook bij sportverenigingen, bioscopen en op grote NS-treinstations. Bedrijven die zich bezig houden met bedrijfscatering, zoals Gaasbeek Automaten Service en Sligro, zijn veelal eveneens inleverpunt voor hun zakelijke klanten.