Topvrouw Marjan van Loon neemt afscheid bij Shell Nederland

Topvrouw Marjan van Loon neemt na zeven jaar afscheid als hoogste baas bij Shell Nederland. Haar functie wordt per 1 april overgenomen door Frans Everts, die al 33 jaar werkt voor Shell in uiteenlopende rollen over de hele wereld.

De 57-jarige Van Loon kondigde haar vertrek in februari aan en liet daarbij weten te gaan “genieten van andere dingen dan werk”. Van Loon werkte in totaal 34 jaar voor Shell en beleefde als hoofd van de Nederlandse tak van het olie- en gasconcern een aantal turbulente jaren. Zo was er in 2018 politieke verontwaardiging over een overeenkomst tussen Shell en de Belastingdienst rondom het betalen van dividendbelasting. Ook verhuisde het hoofdkantoor van Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee werd het concern op papier volledig Brits.

Shell was daarnaast als een van de aandeelhouders van de NAM jarenlang verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, die naar later bleek aardbevingen veroorzaakte. In het programma WNL Op Zondag zei Van Loon onlangs nog dat het gasveld in Groningen al dit jaar volledig dicht moet. Het bedrijf draait nu ook financieel op voor schadeherstel en de versterking van huizen in het bevingsgebied.

Onder Van Loon schaarde Shell zich naar eigen zeggen ook als eerste grote concern achter het Klimaatakkoord. In 2021 won Milieudefensie echter een rechtszaak tegen het concern over het niet genoeg verlagen van de CO2-uitstoot. Milieudefensie hoopt dan ook op “een nieuwe koers voor Shell Nederland” met Everts als topman. Hij verklaarde in zijn nieuwe rol verder te willen werken aan de energietransitie.