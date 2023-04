Beurs focust zich op oliesector na productieverlaging OPEC+

Oliebedrijven zoals Shell, BP en TotalEnergies behoren maandag mogelijk tot de winnaars op de Europese aandelenbeurzen na het verrassende besluit van oliekartel OPEC+ om de productie vanaf mei met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen. De olieprijzen gingen fors omhoog door het nieuws.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom maandagochtend 4,5 procent tot 79,10 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 4,6 procent duurder op 83,55 dollar per vat. Volgens Saudi-Arabië is de productieverlaging een voorzorgsmaatregel die moet helpen de oliemarkt te stabiliseren.

Kenners hadden de productieverlaging door de OPEC+ niet zien aankomen. Het Witte Huis zei dat het een onverstandig besluit is onder de huidige marktomstandigheden. Door de stijgende olieprijs kan de inflatie weer worden aangejaagd. Daardoor kunnen centrale banken mogelijk langer doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken.

De openingsindicatoren wijzen op een gemengd beeld bij het begin van de Europese handelsdag. Ook in Azië en Australië lieten de graadmeters een wisselend beeld zien.

In Zürich kan UBS op belangstelling rekenen. Zakenkrant Financial Times meldde zondag dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de door de overheid gesteunde overname van Credit Suisse door UBS. Daarnaast schreef de SonntagsZeitung dat UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent gaat verminderen als de overname van Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd tot zo’n 36.000 banen worden geschrapt, waarvan zo’n 11.000 in Zwitserland.

Veevoerbedrijf ForFarmers maakte bekend dat topman Theo Spierings om gezondheidsredenen en privéomstandigheden zijn functie neerlegt. De raad van commissarissen heeft Pieter Wolleswinkel benoemd tot nieuwe topman.

Speciaalchemieconcern DSM maakte bekend dat de verkoop van zijn divisie Engineering Materials is afgerond. Het onderdeel dat onder andere hoogwaardige polymeren voor de auto-, elektriciteits- en elektronicamarkt produceert, is verkocht aan investeerder Advent en het Duitse chemiebedrijf Lanxess. DSM houdt 3,5 miljard euro over aan de verkoop.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar cijfers over de industriële bedrijvigheid in onder meer Duitsland, Nederland, Frankrijk en de eurozone.

De euro noteerde op 1,0792 dollar, tegen 1,0866 dollar bij het slot van de Europese handel op vrijdag.