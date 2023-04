De Hypotheker: minder hypotheekaanvragen, wel herstel huizenmarkt

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in de eerste maanden van dit jaar ruim gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt hypotheekadviseur De Hypotheker, die de daling met name toeschrijft aan de fors gekrompen hoeveelheid overgesloten hypotheken. Wel merkt De Hypotheker dat de huizenmarkt herstelt, doordat het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning stijgt.

Het totale aantal hypotheekaanvragen nam in het eerste kwartaal af met 52 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2022. Naast de flinke daling in het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (min 92 procent), wijst De Hypotheker ook op de stijgende hypotheekrente van vorig jaar. Veel aanvragers konden toen nog profiteren van een relatief lage rente, waardoor het aantal hypotheekaanvragen van januari tot en met maart 2022 op recordhoogte stond.

Ondanks de daling van het totale aantal aanvragen, nam de hoeveelheid hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning op kwartaalbasis toe (plus 10 procent). De Hypotheker merkt dat meer jongeren zich op de woningmarkt begeven. Dat komt volgens de hypotheekadviseur doordat hun vooruitzichten zijn verbeterd, doordat het woningaanbod de afgelopen tijd is toegenomen en er sprake is van minder concurrentie.

Het tegendeel geldt voor 55-plussers. Het aantal aanvragen dat zij voor hun rekening nemen daalde met 45 procent. Volgens De Hypotheker zijn er voor deze groep weinig woningen beschikbaar, bijvoorbeeld huizen die levensloopbestendig zijn.

Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning daalde in het eerste kwartaal met 9 procent tot 306.000 euro. De Hypotheker stelt dat er in alle Nederlandse provincies sprake is van een daling. Het gemiddelde hypotheekbedrag nam het sterkst af in Groningen (min 15 procent), het zwakst in Flevoland (min 4 procent).