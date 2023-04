Disney en gouverneur Florida blijven ruzieën over Disney World

De ruzie tussen entertainmentconcern Disney en gouverneur van Florida Ron DeSantis is dinsdag voortgezet. Disney-topman Bob Iger verweet DeSantis, die vermoedelijk een gooi gaat doen naar de Republikeinse nominatie voor het presidentschap, ervan tegen bedrijven te zijn en tegen de belangen van Florida in te gaan. Iger deed zijn uitspraken tijdens de aandeelhoudersvergadering van Disney.

Die volgden op een onderzoek dat DeSantis aankondigde tegen de beslissing van bestuurders van de gemeente in Florida waar Disney World gevestigd is. Die gemeente werd sinds de start van het pretpark bestuurd door Disney. Maar DeSantis nam in februari een wet aan die daar een einde aan moet maken. Vermoedelijk was dat als vergelding voor de kritiek van Disney op een wet die hij aannam die bepaalde dat op scholen geen les mag worden gegeven over seksuele oriëntatie. Die kreeg al snel de bijnaam “Don’t say gay”-wet omdat die vooral gericht is op het beperken van gesprekken over homoseksualiteit.

Nadat Disney zijn steun voor de lhbti-gemeenschap had uitgesproken, besloot DeSantis de bijzondere status van het Reedy Creek Improvement District aan te pakken. Dat zorgde al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw voor gemeentelijke diensten als politie, brandweer, onderhoud van wegen en ontwikkelingsplannen. Het duurde echter even voordat dit lukte en dat gaf Disney de tijd om tot een creatieve oplossing te komen. In de laatste vergadering voordat een groep door DeSantis aangewezen bestuurders het overnam, beperkten de Disney-bestuurders de autoriteit van het nieuwe bestuur. Belangrijk daarbij is dat ze niets te zeggen hebben over de ontwikkelings- en bouwplannen.

Die beperkingen gelden vrijwel tot in de eeuwigheid. Disney koos ervoor om de termijn te zetten op “21 jaar na de dood van de laatst levende nakomeling van koning Charles III van Engeland”. Dergelijke clausules dateren uit de 17de eeuw en gingen uit van het idee dat koninklijke families betere gezondheidszorg hadden dan normale mensen.

DeSantis wil nu laten onderzoeken of de topbestuurders van Disney achter de clausule zitten. Volgens hem is die illegaal en moeten de bestuurders aangepakt worden.

Iger op zijn beurt wees erop dat Disney 75.000 mensen aan het werk heeft in Disney World. De komende tien jaar wil het entertainmentconcern daar 17 miljard dollar investeren en 13.000 nieuwe banen creëren, kondigde Iger aan.