IEA meldt recordverkoop warmtepompen in Europa

De verkoop van warmtepompen in Europa is vorig jaar naar een recordniveau gestegen vanwege de fors hogere energieprijzen. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. De Europese verkoop sprong vergeleken met 2021 met 40 procent omhoog naar bijna 3 miljoen warmtepompen, aldus het IEA.

Vanwege de hard gestegen energieprijzen en de sterk gedaalde leveringen van Russisch aardgas aan Europa neemt de populariteit van warmtepompen toe bij huishoudens omdat daardoor energie bespaard kan worden. Ook hebben veel Europese landen stimuleringsmaatregelen voor huishoudens om over te stappen op warmtepompen. Daarnaast helpen warmtepompen bij het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het IEA zijn met name lucht-waterwarmtepompen populair. Bij die categorie was een verkoopstijging met bijna 50 procent te zien.

Het IEA stelt dat de meeste nieuwe warmtepompen werden verkocht in de grote markten Frankrijk, Duitsland en Italiƫ. Daar werd bijna de helft van de nieuwe pompen verkocht. In landen als Polen en Tsjechiƫ verdubbelde volgens de denktank uit Parijs de verkoop. Wereldwijd hebben nu meer dan 100 miljoen huishoudens een warmtepomp, aldus het IEA.