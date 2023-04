MKB-ondernemers kunnen weer verduurzamingssubsidie aanvragen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen sinds zaterdag weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. Via de zogeheten SVM-subsidie kunnen ze een vergoeding krijgen voor verduurzamingsadvies, maar ook voor begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering daarvan. In totaal is er 14,4 miljoen euro beschikbaar.

De SVM-subsidie bestaat sinds 2021. Vorig jaar werd het loket om de subsidie aan te vragen na twee maanden voortijdig gesloten. Er waren toen volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwijzingen dat “enkele energie-adviseurs oneigenlijk gebruik maakten” van de regeling. Ze zeiden bijvoorbeeld dat hun diensten gratis waren, dat energie-advies verplicht is of deden zich voor als ambtenaar van de RVO. Die kleine groep adviseurs leverden grote hoeveelheden aanvragen in.

Als reactie daarop zijn de eisen voor de regeling aangescherpt. Adviseurs moeten bijvoorbeeld minimaal twee jaar ervaring hebben voor op basis van hun adviezen subsidie kan worden aangevraagd. Ook zijn de eisen aan het advies aangescherpt en moet de ondernemer een verklaring onderteken.

Ondernemers kunnen nog tot 30 september subsidie aanvragen, maar het loket gaat eerder dicht als de subsidiepot leeg is. De maximale subsidie is 750 euro voor een verduurzamingsadvies en 2500 euro voor advies en ondersteuning samen.