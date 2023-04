Oliebedrijven sleuren Dow-Jonesindex naar ruime winst

De oliebedrijven op de beurzen in New York zijn maandag met flinke winsten gesloten. Net als in Europa profiteerde de oliesector op Wall Street van het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen. Daardoor stegen de olieprijzen fors en beleggers voorzien daardoor hogere winsten voor de bedrijven.

Grote Amerikaanse oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum en Marathon Oil lieten plussen tot haast 10 procent zien. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Baker Hughes eindigden tot 7,8 procent in het groen.

De OPEC+ wil met de productieverlaging van meer dan een miljoen vaten per dag vanaf mei de prijzen stutten. Met volle oliereserves en een mogelijke recessie zouden die onder druk kunnen komen te staan zonder de productieverlaging, zo redeneren de olieproducerende landen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,4 procent duurder op 80,49 dollar en Brent ging ook 6,4 procent omhoog in prijs tot 84,97 dollar per vat. Analisten denken dat de prijzen door kunnen stijgen tot wel 100 dollar. Door de duurdere olie kan de inflatie weer aanwakkeren, waardoor centrale banken verder moeten gaan met het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1 procent op 33.601,15 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4124,51 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 12.189,45 punten.

Tesla verloor 6,1 procent. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s verkocht. In totaal verkocht Tesla van januari tot en met maart bijna 423.000 auto’s, een stijging van 36 procent op jaarbasis. Vergeleken met het vierde kwartaal was het een plus van 4 procent. Om de verkoop te stuwen heeft Tesla de prijzen verlaagd en analisten vonden dat dit te weinig heeft opgeleverd.

McDonald’s steeg 0,9 procent. The Wall Street Journal meldde dat de fastfoodketen deze week tijdelijk de deuren van zijn kantoren in de Verenigde Staten sluit. Volgens de zakenkrant zijn de sluitingen nodig in voorbereiding op voorgenomen ontslagen, die onderdeel zijn van een reorganisatie. Deze week zouden er al honderden kantoorbanen kunnen verdwijnen. In januari kondigde McDonald’s al aan dat het zijn personeelsbestand wilde herzien.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0892 dollar bij het slot van de Europese beurzen.